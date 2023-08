Lecco, Di Nunno: “B meritata sul campo, sarebbe stato uno scandalo!”

Anche il Lecco prenderà parte al prossimo campionato di Serie B, con il ricorso che è stato accolto dal Tar del Lazio. A seguito della decisione, Paolo DiNunno ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'amministratore delegato del club lombardo aveva definito il calcio italiano "corrotto": "Sarebbe stato un vero e proprio scandalo se non ci avessero ammessi. Mi sentivo morire in attesa di questa decisione. Ancora non è finita, perché c'è il Consiglio di Stato ma è evidente che la categoria è nostra. L’abbiamo conquistata sul campo". Archiviata la difficile situazione, l'a.d. del Lecco si può ora concentrare sul mercato. Queste le parole di Paolo Di Nunno: "Ora però basta parlare di queste cose. Abbiamo una squadra da sistemare e poco tempo per farlo ma andremo in Serie B. Salteremo le prime 3-4 giornate, ma va bene. Avremo tempo per prepararci e poi a settembre il nostro stadio sarà pronto".