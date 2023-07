Lecco, Di Nunno esulta: “Fatta giustizia. Siamo in B e nessuno ce la toglierà”

"La Serie B l'abbiamo conquistata sul campo, nessuno ci ha regalato niente, e oggi è solo stata fatta giustizia". Sono queste le parole di grande gioia da parte del presidente del Lecco , Paolo Di Nunnio , a TMW. Il numero uno del club ha festeggiato dopo la decisione del Consiglio Federale di ammettere il club lombardo in serie cadetta dopo una prima bocciatura dovuta al problema di tempistiche di documentazione per lo stadio.

Nonostante i ricorsi da parte di altri club che sicuramente arriveranno, Di Nunno è sereno: "Gli altri possono fare quello che vogliono, noi ora siamo dentro e nessuno ci toglierà la categoria: al massimo faranno una Serie B a 21, ci divideremo i soldi in più club e ne prenderemo meno, ma non credo sia quello che qualcuno vuole. Poi il regolamento è chiaro, chi perde va in Serie C e chi vince va in B. Stop. Ma io su questo non avevo dubbi, ero sereno".