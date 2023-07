Serie B, Lecco ammesso. Niente da fare per la Reggina

LA SITUAZIONE - Con il Lecco in B - accettate dunque le sue motivazioni difensive - e la Reggina no, la situazione vede il Brescia prendere il posto dei calabresi in cadetteria. Per quanto riguarda la situazione del Siena, invece, il club dovrebbe essere sostituito dall’Atalanta Under 23. Inoltre il Consiglio ha preso atto anche della mancata iscrizione del Pordenone. Al suo posto dovrebbe essere riammesso il Mantova.