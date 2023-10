Lecco, Foschi a serio rischio esonero

Situazione delicata in casa Lecco. I blucelesti hanno fatto visita al Cosenza questo sabato, trovando però una mera delusione e tre gol che ne hanno valso l'ennesima sconfitta in stagione. E allora le sei gare consecutive senza nemmeno una vittoria si fanno sentire, riversandosi tutte sull'allenatore Luciano Foschi, considerato il grande responsabile di questa terribile prima parte di stagione. Il mister era a conoscenza della sua posizione, ne aveva parlato anche in conferenza stampa di vigilia: "Non ho paura per la mia panchina, penso di più alla squadra". Il rischio di andare incontro ad un esonero è ora alle stelle. Come riporta Sportitalia, il Lecco è già alla ricerca per sostituire il tecnico e pare sia entrato in contatto con Zaffaroni.