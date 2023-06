Lecco, Foschi: “B meritata sul campo, la proprietà aggiusterà tutto”

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Luciano Foschi ha parlato della promozione in Serie B del Lecco e di tutte le problematiche che ne hanno seguito l'iscrizione: "Ce la siamo meritata sul campo, mostrando di avere tanto entusiasmo ma anche fame. Vada come vada, abbiamo fatto qualcosa di eccezionale che rimarrà per sempre. Io comunque sono convinto che la proprietà sistemerà tutto, perché tutti vogliamo tenere la categoria conquistata, io in primis. Certo, doversi guardare intorno senza la possibilità di giocare la B sarebbe un gran peccato". Ricordiamo che la neopromossa in cadetteria è riuscita ad iscriversi in tempo al campionato, ma compilando una domanda incompleta per problema relativo allo stadio.