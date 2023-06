Lecco, questione stadio sa di beffa: cosa può succedere

Sono ore davvero movimentate in casa Lecco per quanto riguarda il futuro del club in Serie B. Dopo la promozione ottenuta sul campo, le ultime vicende legate allo stadio potrebbero portare addirittura ad una beffa atroce. Non solo la mancata partecipazione alla cadetteria ma neppure quella alla Lega Pro.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Il Mattinodi Padova che spiega come con il proprio stadio Rigamonti-Ceppi non a norma per la serie cadetta, la società aveva chiesto la possibilità di disputare le partite all'Euganeo. Sebbene fosse arrivata la disponibilità da parte del comune, per ottenere la documentazione necessaria serviva del tempo. Tempo che, però, di fatto, non c'era. Infatti, occorreva tener conto delle scadenze per l'iscrizione alla B che, come sembra, non sono state rispettate.