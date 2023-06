Serie B, caos iscrizioni: cosa succede a Lecco e Reggina

Caos in Serie B sulle iscrizioni: la situazione del Lecco e della Reggina in vista del prossimo campionato.

Caos stadi ma anche, e soprattutto, iscrizioni in Serie B . In modo particolare a destare qualche dubbio e problema sono le situazioni di Lecco , neopromosso, e Reggina .

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Lecco sarebbe "molto vicino all'esclusione". Il motivo è da ricercarsi nella questione stadio. Solo stamattina, infatti, la società invierà la pec della prefettura di Padova, ma fuori tempo massimo. Il Lecco farà ricorso puntando sul merito sportivo, sperando che gli venga riconosciuto. A suo sostegno la tesi relativa all'inizio dei playoffo 10 giorni dopo e quindi il poco tempo per trovare una sede alternativa al proprio impianto. In tale ottica, però, il termine è perentorio e quindi Brescia e Perugia sperano nel ripescaggio.