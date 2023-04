Modena-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Modena e Parma si daranno battaglia oggi. Squadre in campo questa sera alle 20:30 per la 33esima giornata di Serie B.

Modena-Parma in campo oggi, venerdì 14 aprile 2023 alle ore 20:30 per la sfida di Serie B valida per la 33esima giornata di campionato.

Modena-Parma, le ultime Padroni di casa del Modena a 42 punti in classifica, ospiti al settimo posto con 47. Una vittoria potrebbe valere tanto per entrambe le squadre in ottica playoff.

Per questo gli uomini di Tesser proveranno a battagliare e si affideranno con ogni probabilità all'estreo di Tremolada e Falcinelli con Diaw in attacco.

Il Parma, dal canto suo, potrebbe puntare su Vazquez, Benedyczak e Man a comporre il tridente offensivo. Pecchia si affiderà anche a Estevez, Juric e Bernabé in mezzo al campo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Modena e Parma verrà disputata, come anticipato, oggi venerdì 14 aprile 2023 alle ore 20:30. La sfida del campionato cadetto, valida per la 33esima giornata, verrà trasmessa in diretta tv e streaming.

Saranno DAZN, Sky e Helbiz Live a dare modo agli appassionati e tifosi di vedere live la gara. In streaming oltre che su DAZN e Helbiz Live, ci sarà modo di seguire il match anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Ionista; Tremolada, Falcinelli; Diaw. Allenatore: A. Tesser.

PARMA (4-3-3): Buffon; Ansaldi, Cobbaut, Osorio, Del Prato; Estevez, Juric, Bernabé; Vazquez, Benedyczak, Man. Allenatore: F. Pecchia.