L'ex blucerchiato ha commentato cosa servirà alla Samp in Serie B per competere in campionato.

Redazione ITASportPress

La Sampdoria riparte dalla Serie B. Dopo la travagliata annata in A terminata con la retrocessione, l'obiettivo è riportare serenità e ricreare il giusto spirito con la nuova proprietà guidata da Radrizzani e Manfredi. A commentare il momento dei blucerchiati e cosa servirà in cadetteria, è stato a Il Secolo XIXWalter Novellino, storico ex.

Dopo aver sottolineato l'importanza della società e di avere buone sensazioni su Radrizzani e Manfredi, l'ex blucerchiato ha detto: "Cosa serve in B? Giocatori forti e perfetti per il tecnico: io avevo Flachi che era Super, per me è un figlio e spero trovi posto alla Sampdoria per insegnare ai giovani, ci mancano punte e marcatori, servono maestri come lui. C’erano Conte, Pedone, Bazzani, Valtolina e Gasbarroni sugli esterni tanta qualità".