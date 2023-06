Sampdoria, Novellino fiducioso: “Grosso l’uomo giusto per la panchina”

SOCIETA' - Sul ciclo Radrizzani-Manfredi alla guida della Samp, Novellino ha detto: "Io non conosco Radrizzani, anche se so che ha fatto bene al Leeds, e in tanti me ne hanno parlato bene, e spero che pure Manfredi, su cui non ho informazioni, sia capace. Però da quanto leggo con loro, come consulente, c’è Paratici e allora, se ciò è vero, il discorso cambia radicalmente. Lo conosco bene, era il braccio destro di Marotta, faceva parte del nostro gruppo, come pure Asmini, un nucleo vincente, la giusta base per allestire una squadra importante, che infatti dominò il campionato di serie B [...]".