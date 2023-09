Palermo, Aurelio: “Siamo 22 titolari che vogliono andare in Serie A”

Il terzino è al settimo cielo per la vittoria e punta in alto: "Siamo una squadra competitiva, possiamo andare in A"

IL COSENZA: Prossimo appuntamento del Palermo è contro il Cosenza, dove è vietato sbagliare. "Abbiamo già la testa a Cosenza. Lavoriamo per fare una grande prestazione venerdì sera. Loro sono una squadra forte, hanno pareggiato con Sudtirol e Venezia, verranno qui agguerriti e pronti per fare risultato ma sono sicuro che troveranno non poche difficoltà. Quest’anno nostro obiettivo è essere competitivi per la serie A noi ce la metteremo tutta". Poi sulla squadra: "Siamo 22 titolari, non importa giocare dal 1′ minuto o dalla panchina. Con Lund c’è un buon rapporto, in questi giorni lo sto conoscendo meglio perché è venuto da poco. Lo sto aiutando anche con la lingua".