Palermo, Brunori: “Contro la Samp dobbiamo reagire, abbiamo unione collettiva”

L'attaccante non è preoccupato: "Serie B campionato difficile ma sapremo reagire. Lo faremo con l'unione collettiva, siamo proprio un bel gruppo"

"Ora dobbiamo essere bravi a reagire. Sabato abbiamo l’opportunità di riscattarci contro la Sampdoria". È con queste parole che Matteo Brunori è intervenuto a DAZN Talks. L'attaccante ha parlato del momento del Palermo , di recente sconfitto dal Lecco per 1-2.

SQUADRA: "Questo è un gruppo molto bello, andiamo spesso a cena insieme- ha continuato Brunori -. Tutti sono contenti di venire, e ogni giocatore ha il suo carattere. Insigne fa ridere, Lucioni ha portato carattere ed esperienza ma anche lui sta sempre allo scherzo. Si sta creando un’atmosfera molto bella". Per il rosanero, il gruppo è di gran livello sia tecnico che umano. È questa la vera chiave per la vittoria. Parlando poi del campionato e dei sogni promozione, l'attaccante ha dichiarato: "La Serie B è una competizione molto fisica e con giocatori di grande qualità, la Serie A sarà ancora più complicata. Desidero la Serie A da quando sono arrivato e ho il sogno di raggiungerla con questa maglia. Diciamo che potrebbe essere il desiderio del mio compleanno (ride, ndr). Abbiamo un sogno, ci sono difficoltà ma con l’unione collettiva riusciremo a dare il massimo per raggiungerlo".