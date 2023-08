Palermo, c’è l’accordo con la Spal per Prati ma il giocatore ha altre idee

Continua senza sosta il mercato del Palermo che mette a segno un colpo a centrocampo. Lungimiranti e ambiziosi, i rosanero hanno messo nel mirino il profilo di Matteo Prati, un classe 2003 che grandi cose ha mostrato con la casacca della Spal. Secondo Corini sarebbe il colpo perfetto e il duo Rinaudo-Bigon è partito immediatamente all'attacco. I rosanero hanno trovato l'accordo con il club di Ferrara per la cessione a titolo definitivo ad una cifra intorno i cinque milioni di euro. A questi sono da aggiunger bonus legati a prestazioni individuali e di gruppo, oltre una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Ma occhio a dare la trattativa per scontata. Il Palermo è in pole, si, ma c'è ancora la concorrenza da battere. Perché dalla Sardegna rimbalza l'incredibile retroscena riguardo le intenzioni del calciatore, il quale come destinazione preferirebbe Cagliari rispetto al capoluogo siciliano. Secondo TuttoCagliari.net, la trattativa è ancora viva nonostante il club rossoblu abbia fatto un'offerta economicamente minore rispetto ai rosanero.