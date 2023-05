Palermo, Corini: “Contro il Como la mia squadra ha giocato bene”

Partita difficile sin dall'inizio per il Palermo a Como. Al Sinigaglia è finita 1-1 e il tecnico rosanero Eugenio Corini, commenta così la gara : “Prestazione importante contro un avversario di valore -riporta tuttob.com-. Hanno recuperato giocatori importanti, meritavamo però un risultato diverso. La squadra ha giocato bene e continuiamo a crescere. Non vinciamo le partite ma siamo in un momento di crescita e noi dobbiamo farci trovare pronti. Le ambizioni dei tifosi sono le stesse notte. Abbiamo creato i presupposti per alzare l’obiettivo. Possiamo ambire ai playoff e ci crediamo. Grazie anche ai tifosi che ci hanno seguito fino a qui. Spero di vedere il Barbera pieno. Buttaro a destra ha giocato molto bene, volevo liberare di più Vere sulla trequarti. Non vinciamo da tanto, è vero perché c’è tanto rammarico, però le prestazioni sono state comunque positive. Ora dobbiamo prenderci in queste gare che mancano, il pezzettino che manca”.