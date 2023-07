Palermo, Corini: “Puntiamo alla Serie A e lotteremo per andarci”

Intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno di lavoro in Trentino Alto Adige, Eugenio Corini ha parlato della prossima stagione. Il prossimo anno, infatti, il Palermo andrà alla caccia della promozione in Serie A: "La nostra ambizione è quella di tornare in Serie A e lotteremo per riuscirci. La maglia rosanero vuol dire responsabilità perché rappresentiamo una grande città. Certo poi ogni anno è diverso. Perché lo scorso anno abbiamo iniziato in un modo e poi si è declinato in una maniera diversa. Ma abbiamo la volontà di sollevare il nostro potenziale, ambiamo ad un traguardo molto ambizioso".