Palermo, Di Francesco già da record all’esordio

Unico Federico Di Francesco. Lascia il Lecce e scende in Serie B per vestire la magia del Palermo, segnando un gol record all'esordio

Neanche il tempo di esordire con la sua nuova squadra, che ha stabilito un nuovo record in campionato. È questo Federico DiFrancesco, il nuovo innesto del Palermo per quanto riguarda il reparto offensivo. Alla prima apparizione con indosso la maglia rosanero l'ex attaccante del Lecce ha segnato il terzo ed ultimo gol della sfida contro la Feralpisalò, appena cinque minuti più tardi dal suo ingresso in campo. E con questa rete ha siglato un record tra campionato cadetto e Serie A. Perché l'attaccante aveva segnato alla prima giornata di A completando una magnifica rimonta contro la Lazio, e scendendo in B ha trovato subito un altro centro, giusto 13 giorni più tardi. Nessuno aveva impiegato meno tempo tra le due categorie.