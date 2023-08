Palermo, è fatta anche per Henderson. Verdi ufficiale al Como

IlPalermo ha concluso un'altra operazione in entrata: si tratta di Liam Henderson, centrocampista dell'Empoli che presto sarà un nuovo calciatore rosanero. A lungo seguito dal club siciliano, l'ok è arrivato nelle scorse ore con accordo definitivo. Il giocatore è già in viaggio per raggiungere la sua nuova squadra e nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. Poi la firma. Il classe 1996 arriva all'improvviso, come sostituto del partente Dario Saric. Allo stesso modo, è sfumata un'opportunità di mercato per il Palermo. Parliamo di Simone Verdi, attaccante esterno che tanto interessava i rosanero e che nelle ultime ore ha firmato con la sua nuova squadra, il Como. Il club di Viale del Fante, comunque, ha virato su Di Francesco del Lecce che presto sarò reso ufficiale.