Palermo, il Galatasaray ha fissato il prezzo di Olimpiu Morutan

Il nuovo pallino di mercato del Palermo è il giovane centrocampista Olimpiu Morutan. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, con i rosanero particolarmente interessati al classe 1999 e un sondaggio già inviato al Galatasaray, squadra che ne detiene il cartellino. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la risposta del club turco sarebbe già arrivata. Il giocatore non rientra nel loro progetto tecnico - tornato solo ora dal prestito stagionale al Pisa che non ha voluto riscattarlo - dunque sono pronti a lasciarlo partire. La richiesta economica è importante, si tratta intorno i 5,5 milioni di euro, ma non dovrebbero essere un problema per i rosanero. Perché il Palermo punta ad accaparrarselo con un prestito con diritto o obbligo di riscatto e abbassando il totale della cifra. Il problema più che altro si pone sulla concorrenza. Perché Olimpiu Morutan è entrato anche nel mirino di Sampdoria e Konyaspor. In ogni caso, secondo la fonte, il Palermo appare il club più in vantaggio nella trattativa. Quindi c'è poco di cui preoccuparsi.