Palermo, nel mirino anche Kristoffer Lund dalla Svezia

Continua la ricerca di un terzino sinistro per il Palermo. Viste le difficoltà a chiudere la trattativa per Corrado e Di Chiara, i rosanero si sono rivolti al mercato estero ed individuato un profilo interessante direttamente in Svezia. Si tratta di Kristoffer Lund giovane talento proveniente dall’Hacken attualmente in forza alla Nazionale danese Under-21. Il club di Viale del Fante è pronto a mettere nel piatto 2,7 milioni di euro per aggiudicarselo subito. E direttamente dal calciatore è arrivata l'apertura: "Il Palermo è un buon club. Personalmente credo che l'Italia sia il miglior luogo per crescere in base a quelle che sono le mie caratteristiche. Mi piacerebbe una nuova sfida" ha dichiarato ai media svedesi.