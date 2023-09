Palermo, Rinaudo: “Grande prestigio, c’è chi ha rinunciato alla A per venire da noi”

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo ha parlato del mercato. Ormai concluso e con una rosa a completa disposizione di Corini, il d.s. è soddisfatto: "Abbiamo deciso di mantenere lo zoccolo duro che ha dimostrato di poter essere competitivo. Successivamente, ci siamo mossi in due direzioni con l’innesto di giocatori importanti per la serie B che hanno già vinto il campionato e di giovani di valore e prospettiva che potessero dare il proprio contributo sin da subito. Si, siamo soddisfatti" . Un mercato che il club di Viale del Fante ha potuto condurre grazie al prestigio della piazza: "Palermo è una piazza molto ambita, poi l'avvento del City Football Group ha aiutato ancora di più. Così siamo diventati una prima scelta".

LE TRATTATIVE: In conclusione, Rinaudo ha parlato di alcune trattative più complicate rispetto ad altre. Tra queste rientra sicuramente quella che ha poi portato Lund ad essere un nuovo giocatore del Palermo, tra le più lunghe e complicate secondo il direttore sportivo: "L'obiettivo era dare a Corini una squadra completa. Si, i negoziati per Lund sono stati i più lunghi e complessi perché il giocatore era impegnato nelle qualificazioni e serviva tempo. Poi siamo riusciti a prendere giocatori che hanno rinunciato alla Serie A, come Henderson, Di Francesco e Coulibaly".