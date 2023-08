Palermo, si sblocca la trattativa Morutan

Buone notizie sponda calciomercato per il Palermo. La trattativa per Olimpiu Morutan si è definitivamente sbloccata e potrebbe portare ad un accordo nei prossimi giorni. In precedenza, l'operazione appariva particolarmente complicata a causa dell'elevata concorrenza sul centrocampista. Si registrava l'interesse di diversi club di B, ma anche una possibile permanenza in Turchia. Ora però è rimasto solo il club rosanero e la strada pare tutta in discesa. Secondo la fonte, l'accordo proposto al Galatasaray prevede un prestito con diritto o obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 6 milioni di euro.