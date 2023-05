Palermo-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Formazioni in campo al Barbera alle 16:15: Palermo e Spal si daranno battaglia per la 36esima giornata di Serie B.

Redazione ITASportPress

Palermo-Spal scenderanno in campo oggi, sabato 6 maggio 2023 alle ore 16:15 per la 36esima giornata di Serie B. Appuntamento al Renzo Barbera per le due formazioni che hanno ambizioni diverse tra playoff, per quanto riguarda i padroni di casa, e la salvezza, per gli ospiti.

Palermo-Spal, le ultime Il Palermo per prendersi ancora la possibilità di entrare nei playoff. La squadra di Corini punterà su Tutino, Valente Brunori nel tridente avanzato. Con loro, in mezzo al campo, ci saranno Segre, Gomes e Verre. In difesa, davanti a Pigliacelli, spazio a Mateju, Nedelcearu, Marconi e Sala.

Nella Spaldi mister Oddo, Moncini di punta con Rauti e Maistro appena dietro in sostegno. In mezzo al campo Contiliano, Prati, Tunjov. Difesa composta da Tripaldelli, Varnier, Meccariello, Celia davanti ad Alfonso.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Palermo e Spal si giocherà, come detto, oggi sabato 6 maggio 2023 alle ore 16:15. Il match, valido per la 36esima giornata di Serie B, potrà essere seguito da tifosi e appassionati in diverse modalità.

Saranno, infatti, DAZN, Helbiz Live e Sky a dar modo ai sostenitori delle due formazioni e agli amanti del torneo cadetto di vedere la gara. In particolare in streaming con DAZN, Helbiz Live e Sky Go, anche su dispositivi mobili.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Gomes, Verre; Valente, Tutino, Brunori.

SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Tripaldelli, Varnier, Meccariello, Celia; Contiliano, Prati, Tunjov; Rauti, Maistro; Moncini.