Spal, a Palermo per una vittoria che Tacopina vuole per due motivi

La Spal ha l'obbligo di vincere a Palermo nel match della 36.ma giornata di Serie B in programma sabato 6 maggio. Gli estensi infatti rischiano la retrocessione e senza i tre punti del Barbera poi con due giornate rimanenti dalla fine del campionato, raggiungere la salvezza sarebbe un'impresa titanica. Per il presidente biancazzurro Joe Tacopina, che è di origini palermitane visto che la mamma è di Montelepre, sarà una partita particolare. L'avvocato newyorkese quando stava acquistando il Catania disse che il derby col Palermo sarebbe stata la gara da vincere a tutti i costi. In precedenza altro veleno: "Chi è il Palermo? Non sono sicuro chi siano… Derby? Per noi tutte le partite saranno da tre punti” disse l'americano a Itasportpress.it. Poi però l'operazione di acquisto del club etneo sfumò e Tacopina prese la Spal. Ma contro il Palermo big Joe vivrà un derby tutto particolare e vorrà vincere la partita (in programma alle ore 16.15) anche per il Catania.