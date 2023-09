Palermo, Stulac: “Mai pensato all’addio, voglio fare grandi cose da rosanero”

Dato come uno dei partenti fino a poche settimane fa, Leo Stulac è tornato in campo e regalato la vittoria al Palermo nella sfida contro la Feralpisalò. Il centrocampista ha segnato il secondo dei tre gol totali fatti dai rosanero ed è al settimo cielo per prestazione e campionato: "Le sensazioni che ho sento dopo il gol con la Feralpisalò sono state davvero stupende, poi è anche è stato il primo davanti alla gente di Palermo - ha dichiarato ai microfoni del Giornale di Sicilia -. Vedere i compagni venire verso di me per abbracciarmi mi ha reso ancora più contento. Non ho dubbi, questo è un gruppo veramente speciale". Tornando al fattore mercato, il centrocampista ha dichiarato: "Non ho mai pensato di lasciare Palermo, né ho ricevuto alcuna proposta per cambiare squadra. Qui sto bene e voglio fare grandi cose da rosanero".