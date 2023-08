Palermo, suggestione Caso ma la trattativa è complicata

Il Palermo rimane vigile sul mercato per perfezionare una rosa che, ai più, appare già ben costruita. Rimane una priorità il terzino sinistro per cui i rosanero pare vogliano puntare sulla pista estera Kristoffer Lund. Nelle ultime ore si è inoltre fatta avanti una nuova ipotesi per l'attacco e vede come protagonista l'attaccante Giuseppe Caso. L'esperto fantasista del Frosinone arriva da una grande stagione in Serie B dove è stato in grado di siglare 9 gol e 4 assist in 35 presenze. Può rientrare nelle dinamiche di Corini ed essere utile alla squadra. Ma c'è un problema. I ciociari hanno già fatto partire due giocatori chiave della propria rosa, Insigne e Lucioni, dunque non appaiono interessati alla cessione. Infatti al momento c'è stato solo un contatto, ma la trattativa non è decollata. Vedremo come si evolveranno le cose nei prossimi giorni.