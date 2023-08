Palermo, tentativo per Bisoli. Due colpi prima del gong

Dimitri Bisoli rimarrà una colonna dello spogliatoio del Brescia e ieri nel match amichevole contro il Trento si è messo in luce. Il centrocampista ha detto di "no" al trasferimento al Palermo, perché intende rimanere nel club lombardo e giocare da capitano per le rondinelle. E' anche la volontà del presidente Massimo Cellino. Perché per i biancazzurri Bisoli è il perno della squadra e del progetto tecnico, è insostituibile ed incedibile. I rosanero avevano a lungo corteggiato il giocatore e offrivano la contropartita tecnica di Samuele Damiani più conguaglio economico per aggiudicarselo. Ma il Palermo chiuderà la campagna estiva con l'arrivo di due elementi top: Federico Di Francesco dal Lecce e lo scozzese Liam Henderson dall'Empoli che ha giocato a Bari.