Palermo, tifosi impazziti per Dua Lipa. La star posa con la maglia rosanero

L'entrata a far parte del City Football Group non ha portato solo vantaggi sportivi al Palermo. Ha elevato il club e la città ad un livello superiore, ora conosciuti in tutto il mondo. L'esempio lampante è la recente collaborazione sottoscritta con Puma, sponsor tecnico dei rosanero. Quest'ultima ha organizzato una campagna pubblicitaria di vaste dimensioni, includendo veri e propri volti di interesse internazionale. Qualche giorno fa era toccato all'attaccante del Manchester City Jack Grealish, ora alla star internazionale Due Lipa. In uno scatto pubblicato sui social possiamo osservare la famosissima cantante posare con indosso la maglia rosanero. Il tutto ha ovviamente scatenato lo stupore dei tifosi, che si sono riversati nella sezione commenti del post condiviso. Di seguito le foto.