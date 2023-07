Palermo, ufficiale il colpo Roberto Insigne

Solamente pochi giorni fa mister Corini aveva parlato in questo modo delle ambizioni del club e della voglia di rinforzarsi: "La nostra ambizione è quella di tornare in Serie A e lotteremo per riuscirci. La maglia rosanero vuol dire responsabilità perché rappresentiamo una grande città. Certo poi ogni anno è diverso. Perché lo scorso anno abbiamo iniziato in un modo e poi si è declinato in una maniera diversa. Ma abbiamo la volontà di sollevare il nostro potenziale". In tal senso il colpo Insigne sembra essere perfetto.