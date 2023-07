Parma, continua la trattativa per Zanimacchia

I ducali attendono la risposta della Cremonese: tre milioni sono troppi, forse qualcosa in meno per trovare l'accordo

Il Parma non è convinto della proposta della Cremonese e attende. Grande obiettivo di mercato dei ducali è Luca Zanimacchia, attaccante dalle 35 presenze ed una rete in Serie A. Ma i grigiorossi lo valutano tanto, circa 3 milioni di euro per il cartellino, e allora è meglio volare bassi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Parma avrebbe deciso di allungare i tempi e cercare di abbassare le pretese del club avversario. Tre sono troppi, ma a qualcosina in meno forse si potrebbe fare. Anche perché quello del classe 1998 è un profilo particolarmente ambito da Fabio Pecchia, lo ha chiesto ad alta voce e lo vuole per la prossima stagione. Dunque ecco il perché del pressing dei ducali. Per cui si aspetta la mossa della Cremo... chi l'avrà vinta? Lo scopriremo nei prossimi giorni.