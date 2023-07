Parma, in caso addio di Buffon c’è già il sostituto

In caso di addio di Gigi, Chichizola sarebbe il primo portiere e come secondo potrebbe arrivare Matteo Pisseri dalla Triestina

Il Parma ha le idee chiare. Ha comunicato a Gianluigi Buffon il suo benestare per un altro anno in Serie B e attende la risposta del portiere che, nel frattempo, riflette sull'addio al calcio giocato. Considerando ogni possibilità, dunque, i ducali si affacciano al calciomercato per individuarne l'eventuale sostituto. In caso di addio di Gigi, infatti, il nuovo titolare sarebbe Leandro Chichizola - attuale secondo portiere - e potrebbe arrivare anche Matteo Pisseri. L'estremo difensore ha passato la seconda parte di stagione al Monopoli ma è di proprietà della Triestina, solo che non rientra nel progetto ed è prossimo all'addio. Secondo IlPiccolo rientra nei parametri del Parma ed è una possibilità in caso d'addio di Gigi.