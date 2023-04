Perugia, Castori: “Meritavamo la vittoria, abbiamo dominato”

Intervenuto ai microfoni di Umbria Tv, Fabrizio Castori si è espresso sul pareggio ottenuto nella giornata odierna. Il Perugia, infatti, non è riuscito ad andare oltre l'1-1 in casa della Spal nonostante la buona prestazione. È proprio ciò che recrimina il tecnico, una pareggio "immeritato": "Non ho dubbi quando dico che meritavamo di vincere. Abbiamo dominato la partita, dal primo all'ultimo minuto, creando tante occasioni da gol e colpendo due traverse. Magari si, abbiamo sbagliato qualche volta, come la rete a porta vuota. Loro invece recriminano il gol annullato, a mio parere la mano di Moncini c’è tutta".