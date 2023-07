Perugia, Santopadre risponde: “Di Nunno parla tanto e cerca di influenzare…”

"Il presidente del Lecco parla tanto" è con queste parole che Massimiliano Santopadre apre il discorso, mettendo tutti in allerta

"Il presidente del Lecco parla molto, troppo. Così facendo cerca di influenzare le sorti di una vicenda le cui cause sono da attribuire solo ed esclusivamente alle scelte della società in questione. Dovrebbe attenersi ai fatti". Senza peli sulla lingua, Massimiliano Santopadre ha risposto alle dichiarazioni del patron del Lecco Paolo Di Nunno. Il presidente del Perugia non ha lasciato nulla al caso e dichiarato tramite comunicato ufficiale: "Il 27 giungo il Lecco ha incaricato un tecnico di progettare un intervento sullo stadio, ci sono le carte depositiate al Tar. Ora si parla di un milione e mezzo speso...".