Pisa-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 16:15 per la sfida della 34esima giornata di Serie B. Pisa e Bari si daranno battaglia.

Pisa-Bari si gioca oggi, domenica 23 aprile 2023 alle ore 16:15 per la 34esima giornata di Serie B. Una gara davvero molto importante in chiave possibile promozione delle due squadre ed in particolare per i playoff e per questo ci si attende grande attenzione e tensione.

Pisa-Bari, le ultime I padroni di casa del Pisa di mister D'Angelo proveranno a prendersi tre punti pesantissimi. Per farlo, spazio in avanti a Morutan in sostegno di Moreo e Torregrossa. Spetterà a loro, in particolare, provare a colpire e far male ai rivali. Spazio a Mastinu, Nagy e Marin in mezzo al campo.

Nel Baridi mister Mignani, invece, Cheddira e Antenucci saranno il duo d'attacco. Sulla trequarti Folorunsho. Reparto difensivo affidato, invece, a Caprile in porta, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta in difesa.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Pisa-Bari, posticipo della 34a giornata di Serie B, è in programma, come detto, oggi domenica 23 aprile, alle 16:15, allo stadio "Arena Garibaldi". La gara potrà essere vista dagli appassionati e tifosi in diretta tv e streaming.

La partita, infatti, sarà trasmessa da DAZN, Helbiz Live e Sky. In particolare in diretta in tv su Sky Sport. In streaming, gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa allo stesso modo anche, ovviamente, su DAZN e Helbiz Live.

Di seguito le probabili formazioni della partita nel dettaglio:

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Barba, Calabresi; Mastinu, Nagy, Marin; Morutan; Moreo, Torregrossa. All. D’Angelo.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Mallamo, Maita, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Antenucci. All. Mignani.