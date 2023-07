Kolarov era al primo ruolo da dirigente nel mondo del calcio dopo aver dato l'addio al pallone alla fine della stagione 2021/2022. L'ex atleta aveva firmato un accordo biennale con il Pisa. Con la società toscana, però, non è scattata evidentemente la scintilla e le cose, alla fine, non sono andate come ci si aspettava. Lo scorso 6 luglio era anche prevista la conferenza di presentazione del dirigente, ma è stata rinviata soltanto qualche giorno prima.