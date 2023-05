Pisa-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 20:30 per l'ultima giornata di Serie B. Padroni di casa per un posto playoff, ospiti già retrocessi.

Redazione ITASportPress

Pisa-Spal si affronteranno oggi, venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30 per l'ultima giornata di Serie B. Padroni di casa che cercano ancora la possibilità di piazzarsi per il playoff, ospiti, invece, già matematicamente retrocessi in C.

Pisa-Spal, le ultime I padroni di casa del Pisa di mister D'Angelo hanno bisogno di una vittoria per sperare di entrare nei posti playoff ma dovranno anche aspettare di vedere i risultati delle avversarie. La formazione dovrebbe vedere Nicolas tra i pali. Calabresi, Barba, Caracciolo e Beruatto in difesa. In mezzo Nagy, De Vitis e Mastinu. In avanti Sibilli a sostegno di Torregrossa e Gliozzi.

Per quanto riguarda la Spaldi Oddo, spazio a Alfonso in porta. Dickmann, Varnier, Meccariello e Celia nella linea di difesa. Tunjov, Maistro, Zanellato in mezzo. Rauti sulla trequarti con Rabbi e Moncini avanzati.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Pisa e Spal si giocherà, come detto, oggi venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30 per l'ultima giornata di Serie B. La gara sarà trasmessa da DAZN, Helbiz Live e Sky. In particolare con Sky in diretta tv e in streaming con Sky Go. Con tutte e tre le emittenti in streaming sarà possibile la visione anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Barba, Caracciolo, Beruatto; Nagy, De Vitis, Mastinu; Sibilli; Torregrossa, Gliozzi. Allenatore: Luca D’Angelo.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Varnier, Meccariello, Celia; Tunjov, Maistro, Zanellato; Rauti; Rabbi, Moncini. Allenatore: Massimo Oddo.