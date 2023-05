Reggina-Ascoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida molto interessante per Reggina e Ascoli che cercano un posto nel playoff. In campo alle 20:30.

Redazione ITASportPress

Reggina-Ascoli scenderanno in campo oggi, venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30 per l'ultima giornata di Serie B. Gara molto importante con entrambe le squadre che devono vincere per sperare in un posto nel playoff per la A.

Reggina-Ascoli, le ultime Situazione praticamente identica per Regginae Ascoli a cui serve una vittoria e uno sguardo alle altre rivali per sperare nel playoff per la A.

Padroni di casa che si affideranno con ogni probabilità a Contini in porta. Difesa con Loiacono, Camporese, Gagliolo. Centrocampo formato da Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani e Di Chiara. Attaco con Rivas e Strelec.

Negli ospiti, invece, spazio a Leali in porta. Adjapong, Botteghin, Simic e Giordano in difesa. Centrocampo formato da Collocolo, Buchel, Caligara. Sulla trequarti Mendes. Attacco con Forte e Gondo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Reggina e Ascoli si giocherà, come detto, oggi venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Garantita la trasmissione in live streaming, anche dalle piattaforme DAZN e Helbiz, con quest’ultima che propone la visione live in diretta della partita anche in modalità acquisto singolo, disponibile anche sulla piattaforma ONEFOOTBALL.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. Allenatore: Inzaghi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo. Allenatore: Breda