Reggina, Ilari è il passato il presente invece è un nuovo imprenditore

Come anticipato ieri da Itasportpress, il passo di Manuele Ilari era già annunciato. L'imprenditore romano ha rassegnato le dimissioni dalla carica di proprietario della Reggina. Questa la nota: Dopo aver incontrato ieri mattina il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace , il sottoscritto Manuele Ilari, conferma la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria. Comunico inoltre che rassegno con effetto immediato le dimissioni dal mio incarico . Cordialità Manuele Ilari. Adesso si prevede che prima dell'udienza del Consiglio di Stato il club amaranto passi nelle mani di un imprenditore locale. Non sarà Felice Saladini a presentarsi a Roma quindi si attendono novità da Reggio Calabria.