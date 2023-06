Reggina, Inzaghi: “Ottimo campionato il nostro. L’Inter e mio fratello…”

Le parole del tecnico e il messaggio al fratello: Il City è la migliore al mondo ma in campo sono sempre in 11 vs 11

Redazione ITASportPress

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine di un evento in quel di Rimini. Il tecnico è intervenuto sull'impegno del fratello, Simone Inzaghi allenatore dell'Inter, e non proferito parola riguardo la Reggina. Tutto l'ambiente granata, infatti, è in silenzio stampa causa penalizzazioni che certamente hanno influito sul finale di stagione: "Ne sono convinto, è stato un ottimo campionato. Per ora siamo e resteremo in silenzio stampa per tanti motivi... ma spero si risolva tutto al più presto".