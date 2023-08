Reggina, Taibi prova ad alzare la testa: “Perso la B ma non la dignità”

LaReggina non giocherà in Serie B quest'anno. È questa la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso per l'esclusione dalla serie cadetta. Così gli amaranto ripartiranno dal basso, dalla Serie D. Queste le prime parole a caldo del direttore sportivo Massimo Taibi: "Ci hanno tolto tanti anni di lavoro che avevamo costruito con fatica - ha dichiarato il d.s. ai microfoni di CityNow -. In questo momento la delusione è troppo forte per poter dire qualcosa, per esprimere un parere. È come se all'improvviso fosse venuta a mancare una persona cara. Ci credevo e ci ho creduto fino alla fine, ma ripeto: la Reggina avrà perso la serie B ma non la dignità. Abbiamo subìto tutti, adesso serve maggiore lucidità per ragionare sul futuro".