Reggina, Taibi: “Sarebbe assurdo perdere la B, ma noi non ci abbattiamo”

"Ho ascoltato, sono stati bravi i nostri difensori e le accuse. Beh, spero possa essere valida la nostra". Queste le parole del direttore sportivo dellaReggina Massimo Taibi, che ha parlato dell'udienza riguardo la riammissione del club in Serie B. Il d.s. appare fiducioso delle possibilità degli amaranto ma comunque orgoglioso della sua squadra, vada coma vada: "Alla città dico che comunque vada a finire noi a Reggio non ci abbatteranno mai. Ormai mi sento uno della città e spero possiamo aver ragione perché noi meritiamo di rimanere in Serie B. Sarebbe assurdo perderla per certe stupidate" le parole di Taibi riportate da Strettoweb.com . "Se rimarrò in caso di D? Reggio si ama dalla Terza Categoria alla A. Meritiamo la B, ma se ripartiremo dalla D si vedrà".