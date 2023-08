Reggina, tifosi al Sant’Agata e Città Metropolitana al Consiglio di Stato

Continua il caos in casa Reggina. Dopo la decisione di sospendere gli allenamenti del gruppo squadra e dello staff tecnico, parte di questi hanno deciso di tornare per disputare i lavori. In attesa di conoscere il proprio destino, il 29 agosto a Roma, i tifosi della curva Sud hanno deciso di sostenere i calciatori e gli addetti ai lavori che in questi giorni continueranno gli allenamenti al Sant’Agata. Gli ultrà non mollano mai, questo il comunicato: "Noi saremo lì, presenti in massa al centro sportivo Sant’Agata per sostenere ancora una volta la magica maglia amaranto. Chi sarà presente su quel terreno di gioco merita il nostro rispetto". I tifosi andranno venerdì 25 agosto al centro sportivo. Intanto a Roma la Reggina martedì prossimo all’udienza in Consiglio di Stato avrà al suo fianco la Città Metropolitana di Reggio Calabria che il Sindaco f.f. Carmelo Versace ha disposto di costituire in giudizio al fianco del club amaranto per ottenere la riammissione in Serie B. A Reggio Calabria cresce la speranza di tornare a giocare nel torneo cadetto e scongiurare l'ipotesi della Serie D.