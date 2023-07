Si inizia a preparare la squadra per la prossima stagione in casa Sampdoria. Non solo futuri innesti, la società ha iniziato da chi non farà più parte della rosa del prossimo anno dove Pirlo dovrà guidare i ragazzi blucerchiati in Serie B. In questi minuti il club ha annunciato la risoluzione del contratto di Jeison Murillo, difensore colombiano.