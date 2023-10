Sampdoria, Al-Khelaifi nuovamente interessato al club? I dettagli

Il fondo Qatar Sport Invertments sarebbe nuovamente interessato all'acquisizione della Sampdoria. Come noto, il fondo qatariota con a capo Nasser Al-Khelaifi (presidente del Paris Saint-Germain) già nei mesi scorsi aveva messo nel mirino il club

Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica" nella sua edizione dedicata alla città di Genova, il fondo Qatar Sport Invertments sarebbe nuovamente interessato all'acquisizione della Sampdoria. Come noto, il fondo qatariota con a capo Nasser Al-Khelaifi (presidente del Paris Saint-Germain) già nei mesi scorsi aveva messo nel mirino il club blucerchiato, senza mai andare troppo oltre nelle discussioni. Adesso però, come raccontato da Genova, si sarebbe palesato questo nuovo interesse. L'intenzione - si legge - sarebbe quella di subentrare con una quota di maggioranza, convincendo dunque l'attuale presidente Andrea Radrizzani a cedere le proprie azioni. Situazione da monitorare con attenzione, ma il futuro societario del club blucerchiato potrebbe presto arricchirsi di una nuova vicenda.

Nel frattempo, la Sampdoria in campo continua a fare molta più fatica di quanto ci si potesse attendere alla vigilia dell'inizio del campionato di Serie B. Con Andrea Pirlo al comando, attualmente il club blucerchiato si ritrova sul fondo della classifica con la casella delle vittore in campionato ancora ferma sullo zero. Servirà una immediata svolta, altrimenti presto potrebbe concludersi l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria.