Sampdoria, Legrottaglie conferma Pirlo: “Massima fiducia nel progetto”

In casa Sampdoria è iniziata la preparazione alla trasferta di Ascoli. La gara in programma sabato pomeriggio alle 16.15 e valida per la nona giornata di Serie B vedrà ancora Andrea Pirlo in panchina, nonostante il ko interno contro il Catanzaro, quarto in altrettante partite casalinghe in stagione, sembrava avesse fatto vacillare il tecnico bresciano.