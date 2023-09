Sampdoria, Bergonzi: “Squadra costruita male, ecco cosa gli manca…”

Fanno discutere le parole di Mauro Bergonzi , ex arbitro e ora moviolista, che ha fatto il punto sulla Sampdoria e il campionato di Serie B. Secondo il suo parere, la squadra non è costruita seguendo i giusti canoni e per questo motivo sta riscontrando tante difficoltà. Queste le parole a Telenord .

LE CARENZE: "Credo che la Sampdoria non sia stata costruita bene, mancano dei giocatori di carisma non solo in difesa e in attacco, ma anche a centrocampo. Mancano dei veri e propri leader che, se durante gli allenamenti in settimana vedono dei compagni che vanno piano, li prendono per un orecchio e dicono loro di correre". Queste le parole di Mauro Bergonzi, che ha continuato a battere su questo discorso: "Attualmente alla Samp mancano tutte queste caratteristiche e un campionato come la Serie B le impone. Al triplice fischio della scorsa partita ho visto nei volti dei giocatori una strana espressione, come se non sapessero dove si trovassero. È una situazione preoccupante. Devono ritrovarsi al più presto".