Sampdoria, confermata fiducia a Andrea Pirlo

Più ombre che luci in quest'avvio di stagione per la Sampdoria, che nella sconfitta contro il Cittadella ha messo in mostra tutte le sue difficoltà. A questo punto viene da chiedersi se il vero responsabile sia Andrea Pirlo, il mister, che non sta riuscendo a trasmettere le sue idee. Per il momento può stare tranquillo. La panchina balla ma non crolla e il club continua a dargli fiducia. "Se mi sento in discussione? Noi allenatori siamo sempre in discussione" ha detto in conferenza stampa. Importante ricordare anche le radici dei blucerchiati, una società arrivata ad un passo dal fallimento e che è stata "tirata" dai capelli da Manfredi e Radrizzani. Poi molti innesti dal mercato sono stati mancati (come Ferrari, Pereyra e Coda), oltre gli assenti per infortunio (Ferrari e Benedetti). Domenica attende un'altra sfida di ferro contro il Parma, dove più che il risultato sarà fondamentale la prestazione.