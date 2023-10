Sampdoria, Borini: “Dalla parte di Pirlo, serve reazione di squadra…”

Il centrocampista ne è certo, serve una reazione di squadra: "No, non è colpa di Pirlo e dello staff. Loro sono grandi. Dobbiamo essere noi bravi a calarci nella categoria..."

Autore del gol che ha consentito il pareggio in Ascoli- Sampdoria , Fabio Borini ha commentato la gara attraverso i media ufficiali del club. Un 1-1 che sa di rivalsa da parte dei blucerchiati, i quali hanno disperatamente bisogno di un particolare secondo il centrocampista: "Dobbiamo essere bravi a reagire anche caratterialmente, non farci condizionare dalla partita".

PAREGGIO: "Abbiamo fatto una buona partita di categoria, da Serie B - ha esordito il centrocampista blucerchiato -. Abbiamo preso gol su palla inattiva, è vero, ma questa volta siamo stati in grado di reagire. Deve essere questa la scintilla che cercavamo e quella su cui dobbiamo insistere. Dobbiamo continuare a battere su questo tasto. Non è semplice, a volte vorrei solo pensare al campo ma la squadra ha bisogno di molto, molto di più da ognuno di noi". Riguardo il possibile esonero di Andrea Pirlo e il suo staff, Borini fa muro: "Sto dalla parte del mister. Lui è di alto livello, così come il suo staff, e sa come lavorare. Io ho la fortuna di poter fare il paragone con l'anno passato e so che i risultati si possono ottenere con questa modalità. Tutto sta nel discorso di prima, bisogna calarsi nella mentalità di questa categoria".