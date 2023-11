Sampdoria, Borini: “Siamo tutti con Pirlo, un gruppo vero il nostro”

"Mai in carriera mi era capitato di trovarmi così bene in un ambiente tutto nuovo". È con queste parole che Fabio Borini si è riferito alla Sampdoria. Non solo alla squadra in sé, quanto all'intero ambiente che ingloba il gruppo, i tifosi ed il club. L'attaccante ha finalmente trovato la sua dimensione ed è felice, come evidenzia lo stesso calciatore ai microfoni di TeleNord.