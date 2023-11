Sampdoria, Stankovic: “Contro Palermo è stata dura, una vittoria di squadra”

L'ha decisa lui, Filip Stankovic. È stato il portiere a metterci i guantoni e negare la rete del pareggio del Palermo nei confronti della Sampdoria, che ha così guadagnato tre punti fondamentali. Intervenuto sulla gara di Marassi l'estremo difensore blucerchiato ha parlato ai microfoni ufficiali del club: "È stata davvero una bellissima vittoria, un trionfo di squadra. Siamo stati uniti fino alla fine e c'è l'abbiamo fatta. Certo, non nego che sia stata dura ma di gruppo abbiamo combattuto fino all'ultimo. La parata? Quando c'era bisogno credo di essermi fatto trovare pronto. Sinceramente non le ho ancora riviste ma fa piacere". In conclusione: "Sono contento per i tre punti ma soprattutto per il gruppo. Questa vittoria serviva tanto per il nostro campionato e ora dobbiamo ripartire da qua. Ogni partita deve essere così, dobbiamo fare più punti possibile". Con la vittoria di sabato la Sampdoria si rilancia in campionato e mette nel mirino la prossima gara contro il Modena. Ora è il momento di spiccare il volo.