Sampdoria, cambia la dirigenza. Manfredi nuovo Presidente, Lanna…

Si prospetta una settimana colma di novità per la Sampdoria. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, i blucerchiati effettueranno un leggero ma importante cambiamento della dirigenza. I piani alti muteranno anche se il motivo non è ancora stato reso noto. In ogni caso pare destinato a lasciare l'incarico di Presidente del club Marco Lanna, il quale rimarrà comunque all'interno della Samp con ruolo ancora da scoprire. A prendere il suo posto in presidenza dovrebbe inoltre essere Matteo Manfredi che già siede nel Cda dei blucerchiati e presenta un nome con un peso specifico più importante. Novità nel corso dei prossimi giorni, quando i piani alti del club si incontreranno per discutere e rendere ufficiali i nuovi ruoli.